Минск, 17 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В ближайшее время белорусским медикам повысят зарплаты, но точные цифры будут названы позже. Об этом журналистам заявил глава Минздрава БелоруссииДмитрий Пиневич. Информация размещена на телеграм-канале БЕЛТА.

Медики

Глава ведомства пообещал, что зарплаты повысят всем медикам. Некоторым категориям, которые работают на более важных и сложных участках, повышение будет более существенным.

По словам министра, этот очередной подарок от президента Белоруссии Александра Лукашенко, который он сейчас анонсировал, медики «должны отработать на своих рабочих местах».

Как сообщалоИА REGNUM, в начале июняАлександр Лукашенко предложил меньше строить социальных объектов, а сэкономленные деньги направить на повышение зарплат врачам.