Новосибирск, 17 июня, 2022, 02:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области был сорван тендер, по результатам которого планировалось выбрать подрядчика для достройки долгостроя в микрорайоне Закаменский, 11. Поступившая на торги заявка была отклонена комиссией, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

В протоколе отмечается, что закупка была признана не состоявшейся из-за отклонения единственной заявки, которая была подана на участие. Она поступила от ООО СК «СВС».

Заявка была отклонена из-за её несоответствия «по составу, содержанию и оформлению».

Напомним, застройщик был необходим для проблемного многоквартирника в микрорайоне Закаменский, 11 в Новосибирске. Строительство должны были завершить за 558 календарных дней с даты подписания контракта. Начальная цена объекта составляла более 867 млн рублей.