Каракас, , 02:14 — REGNUM Венесуэла и Катар договорились запустить прямое авиасообщение между Каракасом и Дохой. Об этом объявил венесуэльский президент Николас Мадуро, сообщает агентство Reuters.

Николас Мадуро Hossein Zohrevand

По его словам, полеты между столицами стран начнутся с октября 2022 года. Мадуро прибыл в Доху 14 июня и провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Николас Мадуро заявил, что Венесуэла и Иран пришли к соглашению о том, чтобы в ближайшее время восстановить прямое авиасообщение между Каракасом и Тегераном.

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