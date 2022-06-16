Владикавказ, 6 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. На ЕГЭ по химии в Северной Осетии выпускнице стало плохо. Девочка потеряла сознание. Инцидент произошел в школе №1 города Ардона. С пункта сдачи экзамена ученицу увезла скорая помощь. В настоящее время девочка находится в коме. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Владикавказ» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видео с места события.

«В Ардоне во время ЕГЭ по химии одна из выпускниц потеряла сознание, и ее увезли на «скорой», сейчас девочка находится в коме», — говорится в сообщении.

Официальной информации по поводу случившегося на сайте минздрава и минобра в настоящее время нет. Министерство образования Северной Осетии опубликовало справку о том, что ЕГЭ по химии и истории, которые 4 июня сдавали более 2000 выпускников в 15 пунктах проведения экзамена, прошли в штатном режиме.

Комментируя видео, размещенное в соцсети, на котором выпускницу увозят из школы на скорой, жители Северной Осетии пишут:

«Вообще с ума сошли. 11 лет учить ребёнка, чтобы в конце угробить. Выйдите с митингом, требуйте отмену этих экзаменов. Мы как-то отучились и сдали обычные экзамены, и ничего»;

«На самом деле, в школе должны дать базу, чтобы дальше продолжать накапливать багаж знаний в колледжах, институтах. Придумали ерунду всякую с этими ЕГЭ, ОГЭ и пр. Дети репетиторов больше посещают, чем уроки в школе, только из-за того, чтобы подготовиться к этим сумасшедшим экзаменам!»