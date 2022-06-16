Абуджа, 17 июня, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Не менее четверых вооруженных бандитов были ликвидированы силовиками в ходе перестрелки в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской полиции.

Полиция Нигерии

По ее данным, отряд полиции специального назначения атаковал боевиков, перевозивших оружие для других членов бандформирования, в районе Лере. Перестрелка длилась около получаса, под огнем силовиков бандиты отступили в лес. В результате стрельбы погибли четверо боевиков. Также задержана женщина, подозреваемая в передаче оружия и боеприпасов бандитам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня группа боевиков совершила нападения на три деревни в штате Кадуна на северо-западе Нигерии. В результате нападения погибли 32 мирных жителя. Также бандиты сожгли несколько домов.