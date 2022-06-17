17 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили внезапную совместную делегацию глав Италии, Германии и Франции на Украину.

Елизавета Коробова, , 08:48 — REGNUM Приезд президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент Украины Владимир Зеленский (сс) Официальный сайт премьер-министра Италии

«Заходят итальянец, француз, немец и украинец в бар. Итальянец заказал вино, француз — коньяк, немец — пиво, а украинца спросить забыли», — шутит Лаврентий П.

Многие пользователи уверены, что европейские лидеры приехали на Украину с инспекцией, потому что они больше не могут доверять сошедшему с ума украинскому президенту.

«Хозяева приехали!» — пишет Андрей О.

«Круассан, колбаса и какой-то перец были доставлены ко столу клоуну-президенту», — написал Руслан Г.

«Предки фашистов приехали полюбоваться на последствия своей деятельности? Что же, картина их должна порадовать», — считает Кристина К.

Некоторые комментаторы считают, что приезд глав трёх крупнейших европейских стран единовременно на Украину означает, что украинскому президенту придётся приготовиться к сдаче украинских территорий в пользу России.

«Вообще странно, товарищи, тащиться трём лидерам в какую-то Тмутаракань, чтобы договориться о поставках вооружения. Нет в этом вообще никакого смысла! В чём они хотят убедить Зеленского? Во что ткнуть носом собираются?» — интересуется Ульяна Н.

Приезд президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину (сс) Официальный сайт премьер-министра Италии

«А зачем они втроём приехали? Не для того ли, чтобы уговорить Зеленского всё-таки отдать России часть территории, чтобы остановить войну? Потому что пока идут боевые действия страдает Европа», — написал Олег М.

«Будут уговаривать полудурка подарить очередную часть Украины Российской Федерации», — пишет Ruslan Z.

Часть людей полагает, что все мировые лидеры прекрасно видят, как киевский режим сдаёт позицию за позицией, а значит, его дни сочтены. В связи с этим Зеленскому может поступить настойчивое предложение о компромиссе с Россией.

«Европейские лидеры на Украину приехали уговаривать Зеленского капитулировать. Иначе голодные и холодные бунты в Европе не остановить. С большой долей вероятности Зеленский просто марионетка и не хочет воевать. Тому подтверждение — горячее желание встречи с Путиным. Секретные записки в адрес Путина от Абрамовича и прочее. Он просто хочет уже убежать, но не может, так как его крепко шантажируют», — поделился своим мнением Белый С.

Ряд пользователей указывает на то, что западным лидерам приходится позориться, заискивая перед украинским президентом, потому что они проиграли позиции Запада и оставили своего подопечного один на один с мощной силой в лице России.

«Весь мир понимает, насколько это унизительно — припереться трём дурням, считающим себя правителями великих стран, к обдолбанному попрошайке. Но, видать, в экономике у Запада полная задница, раз пошли на такое», — подозревает Людмила Б.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в поезде (сс) Официальный сайт премьер-министра Италии

«Блин, реально клуб обиженных и униженных Россией. Французы и немцы неоднократно по лицу от русских получали, вот и приехали делиться опытом с Зеленским», — предполагает Александр К.

Напомним, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали на Украину. Как заявил французский президент телеканалу BFMTV, гости намерены встретиться с украинским лидером, а также посетить место военных действий.