Рим, , 02:04 — REGNUM Обломки корабля Principe Umberto («Принц Умберто») обнаружили исследователи в проливе Оранто между Италией и Албанией, сообщает организация Azionemare.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждается, что обломки корабля практически не повреждены. Местами пароход оказался погружен в ил более чем на пять метров. Также ученые обнаружили трещину в корпусе, образовавшуюся, вероятно, от удара об дно. При этом корпус покрыл кораллами, ракушками и ржавчиной.

Напомним, итальянский корабль Principe Umberto, на борту которого находились бойцы 55-го полка Королевской армии, затонул в 1916 году. Его потопила подводная лодка военно-морских сил Австро-Венгерской империи.