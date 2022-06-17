Минск, , 14:54 — REGNUM Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать либо ещë каким-либо образом использовать американские детали или оборудование для обслуживания самолëтов белорусской компании «Белавиа». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на приказ министерства торговли США.

Самолет авиакомпании «Белавиа» Belavia.by

Американцы 16 июня ужесточили контроль за заграничным обслуживанием бортов «Белавиа». Причина в том, что белорусский национальный перевозчик продолжал выполнять рейсы на самолëтах Boeing в обход санкций, введенных после начала спецоперации России на Украине и в Донбассе. Приказ касается самолетов Boeing и Embraer, находящихся в парке «Белавиа».

В американском министерстве торговли сообщили, что Белоруссия нарушила запрет Вашингтона от 8 апреля, согласно которому Белоруссия и Россия лишаются права эксплуатировать самолëты, как минимум на 25% состоящие из американских деталей.