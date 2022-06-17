Кампала, 17 июня 2022, 01:59 — REGNUM Армия Уганды обнаружила тренировочный полигон, построенный повстанческой группировкой «Альянс демократических сил» (АДС). Об этом сообщил журналистам официальный представитель угандийских вооруженных сил Феликс Кулайигье.

Африка
Африка
Matthias Ripp

Учебный комплекс располагается в 60 км к западу от столицы страны Кампалы. Он представляет собой туннель, вырытый под домом местного жителя. Вход в комплекс находится в одной из комнат постройки. В туннеле были найдены материалы для изготовления бомб, а также пули и пистолет с глушителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня вооруженные боевики напали на позиции армии на востоке Демократической Республики Конго и убили двоих военнослужащих. Власти страны утверждают, что за атакой стоит «Альянс демократических сил» (АДС).

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