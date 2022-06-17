Тбилиси, 17 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии опубликовал заявление, в котором отрицает возможность нарушения грузинскими банками режима введёных западными странами персональных санкций, сообщает 16 июня nbg. gov. ge.

Håkan Henriksson (Narking) Банк. Тбилиси

«Категорически исключено, что лицо, попавшее под санкции, могло осуществлять какие-либо финансовые операции с использованием банковского сектора Грузии. Если таковые возникнут, Национальный банк будет жестко реагировать», — говорится в заявлении.

Нацбанк подчеркнул, что финансовый сектор Грузии является частью глобальной финансовой системы и, естественно, функционирует в соответствии с международными нормами и стандартами, а поэтому всегда руководствуется требованиями международных резолюций при регулировании финансового сектора.

«Национальный банк дал указание представителям финансового сектора на второй день после начала войны и, как регулятор финансового сектора, придерживается всех стандартов и международных резолюций, что исключает любые санкцированные операции в банковском секторе Грузии», — утверждается в заявлении.

Нацбанк особо отметил, что дипломатический корпус, а также международные организации неоднократно реагировали на его быстрые, адекватные и эффективные действия — в частности, Международный валютный фонд похвалил Нацбанк за процесс эффективной защиты финансового сектора Грузии.

Нацбанк Грузии утверждает, что тесно сотрудничает международными институтами, в результате чего банкам постоянно предоставляются обновленные данные о лицах и организациях, попавших под санкции. По мнению Нацбанка, оказание помощи в уклонении от санкций не соответствует интересам грузинских банков.

Напомним, что западными странами был введён ряд персональных санкций против российских предпринимателей и чиновников.