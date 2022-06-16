Вашингтон, 17 июня, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Наступление рецессии из-за рекордных темпов инфляции в США не является неизбежным. Такое заявление сделал американский лидер Джозеф Байден в опубликованном 16 июня интервью агентству Associated Press (АP).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По мнению главы Белого дома, рецессия не является неизбежной, а США находятся в значительно более сильной позиции, в сравнении с другими странами, для того, чтобы преодолеть инфляцию.

Кроме того, Байден уверен в том, что в будущем США покажут впечатляющий рост, так как лучше других стран подготовлены к нему. По мнению американского лидера, вторая четверть XXI века останется за США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент США Байден живёт в придуманном мире, где инфляция по какой-то неясной причине напрямую связана с политикой президента России Владимира Путина. Захарова напомнила, что цены на продовольствие в США росли в 2020 и 2021 годах, задолго до начала Россией специальной операции на Украине.