Брюссель, 17 июня, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Еврокомиссия намерена порекомендовать предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в состав Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По их сведениям, ЕК готовится выдвинуть Киеву и Кишиневу ряд требований. В частности, Молдавии и Украине будет необходимо добиться успехов в обеспечении главенства закона и борьбы с коррупцией. Также ЕК даст рекомендации по предоставлению статуса кандидата и для Грузии при соблюдении ряда условий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Украина не отвечает требованиям ЕС для вступления в Евросоюз. Эксперты отмечают, что Киеву придется соблюсти ряд условий и привести страну к стандартам Евросоюза, чтобы получить статус кандидата.