Тбилиси, 17 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Офис Народного защитника (омбудсмена) Грузии Нино Ломджарии обнародовал доклад о ситуации, сложившейся в грузинских тюрьмах, сообщает 16 июня ombudsman. ge.

Цитата из кф Камера 211. Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

Доклад офиса омбудсмена является реакцией на опубликованный Европейским комитетом по предупреждению пыток (ЕКПП) отчёт о специальном визите в Грузию, где наряду с рядом чрезвычайно существенных проблем особое внимание было уделено признакам неформального криминального управления в грузинских тюрьмах.

Отчёт ЕКПП был основан на посещениях делегацией комитета грузинских пенитенциарных учреждений N2, N14, N15 и N17 и контрактной клиники пенитенциарной системы 17−24 мая 2021 года. Примечательно, что делегация комитета совершила специальный мониторинговый визит впервые с 2012 года.

По мнению ЕКПП, необходимость специального визита была обусловлена конкретными обстоятельствами, в том числе докладом, опубликованным грузинским омбудсменом в 2020 году, в котором говорилось о неформальном управлении в пенитенциарной системе и частом насилии между заключёнными.

После этого доклада омбудсмена последовало отрицание проблем тогдашним министром юстиции Теей Цулукиани и незаконные действия со стороны госструктур. По итогам такой реакции мониторинг в пенитенциарных учреждениях стал не только чрезвычайно трудным, но и опасным для омбудсмена и его специальной превентивной группы. Поэтому ЕКПП подчеркнул важность и необходимость беспрепятственных визитов представителей омбудсмена во все тюрьмы.

Офис омбудсмена считает, что отчёт ЕКПП полностью соответствует выводам доклада 2020 года Народного защитника о неформальном управлении в пенитенциарной системе. По данным ЕКПП, три тюрьмы (N14, N15 и N17) являются очень крупными учреждениями, в которых имеющаяся численность сотрудников не может обеспечить полный контроль над порядком. Нередки случаи насилия среди заключенных. Лица, совершившие преступление впервые и повторно, размещены вместе. В таких условиях вновь поступившие заключенные подвергаются большому риску быть добровольно или невольно вовлечёнными в «неформальную криминальную академию».

Делегация ЕКПП была особенно обеспокоена очевидными признаками неформального криминального управления. На дверях и стенах камер были нанесены типичные символы. Кроме того, существовала чёткая разница между камерами во всех учреждениях: в то время как большинство заключенных находились в довольно плохих условиях, некоторые заключенные использовали отремонтированные камеры (паркетные или гранитные полы) и гораздо более нестандартное оборудование.

Несколько заключённых подтвердили делегации ЕКПП существование преступной иерархии, сбор и вымогательство денег и незаконное финансирование заключенных, существование так называемого «общака». Из-за страха репрессий многие заключенные воздерживались от общения с делегацией.

ЕКПП представляется очевидным, что подход как администрации, так и членов неформальной тюремной «элиты» таков, что любое противоправное поведение и любой внутренний конфликт между заключёнными должны, прежде всего, решаться неофициально, между заключёнными и без официального привлечения администрации.

В опубликованном докладе указывается, что для подавляющего большинства заключенных мероприятия по ресоциализации недоступны, условия содержания часто проблематичны и не соответствуют международным стандартам. ЕКПП выразил обеспокоенность по поводу процедур документирования телесных повреждений. Делегация обнаружила много новых подозрительных травм в медицинской документации, представленной во всех трёх тюрьмах, которые, учитывая их характер и местоположение, не могли быть получены случайно.

Офис омбудсмена намерен продолжить мониторинг пенитенциарной системы в целях выполнения выводов и рекомендаций, сделанных Народным защитником, а также Европейским комитетом по предупреждению пыток.