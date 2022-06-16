Рабат, 17 июня, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция выявлена у короля Марокко Мухаммеда VI, сообщило агентство Reuters со ссылкой на лечащего врача монарха.

Kremlin.ru Мухаммед VI

Отмечается, что 58-летний Мухаммед VI сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. Вместе с тем у короля нет выраженных симптомов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США объявил, что его директор Энтони Фаучи заразился коронавирусом.