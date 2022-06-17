Минск, 17 июня 2022, 12:41 — REGNUM Суд в Белоруссии вынес приговор Марии Успенской — вдове Андрея Зельцера, открывшего огонь по сотрудникам белорусского КГБ. Ей назначили принудительное лечение. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Суд
Суд
Joe Gratz

Суд также взыскал материальную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2 миллиона 200 тысяч российских рублей) в пользу потерпевшей — вдовы сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, погибшего в ходе перестрелки.

Экспертиза выявила у женщины психическое расстройство. Ее судили как «лицо, совершившее общественно опасное деяние, в состоянии невменяемости или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством (заболеванием)».

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске 28 сентября 2021 года произошла перестрелка между сотрудниками КГБ Белоруссии и сторонником оппозиции Андреем Зельцером, в результате которой погибли два человека — первым открывший огонь Зельцер и чекист Федосюк. Мария Успенская осуществляла видеосъёмку происходящего.