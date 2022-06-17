Минск, 17 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Суд в Белоруссии вынес приговорМарии Успенской — вдовеАндрея Зельцера, открывшего огонь по сотрудникам белорусского КГБ. Ей назначили принудительное лечение. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

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Суд также взыскал материальную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2 миллиона 200 тысяч российских рублей) в пользу потерпевшей — вдовы сотрудника КГБДмитрия Федосюка, погибшего в ходе перестрелки.

Экспертиза выявила у женщины психическое расстройство. Ее судили как «лицо, совершившее общественно опасное деяние, в состоянии невменяемости или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством (заболеванием)».

Как сообщалоИА REGNUM, в Минске 28 сентября 2021 года произошла перестрелка между сотрудниками КГБ Белоруссии и сторонником оппозиции Андреем Зельцером, в результате которой погибли два человека — первым открывший огонь Зельцер и чекист Федосюк. Мария Успенская осуществляла видеосъёмку происходящего.