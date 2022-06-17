Токио, , 01:18 — REGNUM Запрет на экспорт в Россию грузовой техники, самосвалов, бульдозеров, железнодорожных локомотивов, станков и другого электрооборудования, которое используется в промышленности, вступил в силу в Японии. Санкционные меры начали действовать с 17июня, согласно документу, опубликованному на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ограничения были введены в рамках санкционного пакета японского правительства и касаются поставок в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры. Властями Японии был утверждён перечень запрещённой продукции, в том числе станки, а также комплектующие и запчасти к ним, резервуары из стали, паровые и газовые генераторы, измерительные и испытательные приборы, насосы, турбины, промышленные кондиционеры и многое другое.

Всего в список запрещённых к экспорту товаров и продукции попали 67 наименований. Общий объём экспорта из Японии в Россию всего, перечисленного в списке, составил в 2021 году $6,4 млрд.

Напомним, Японии приняла несколько пакетов антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В санкционные списки вошли более 700 граждан России и Белоруссии, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. Кроме того, санкции введены в отношении более 200 российских компаний и организаций. Кроме того, властями Японии были заморожены активы банков «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ. РФ, Сбербанка и Альфа-банка.

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