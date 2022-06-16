Нью-Йорк, США, 17 июня, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 июня ощутимым снижением на фоне осознания инвесторами «бескомпромиссности» решения ФРС о повышении ставки на 0,75 процентного пункта. Больше других потерял Nasdaq.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 741,46 пункта (2,42%), до уровня 29 927,07 пункта. S& P 500 подешевел на 123,22 пункта (3,25%), до уровня 3666,77 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 453,06 пункта (4,08%), до уровня 10 646,10 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,01 (1,74%), до уровня $117,32 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, индексы фондового рынка США завершили торги 15 июня ростом на фоне итогов заседания ФРС.

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