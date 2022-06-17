Москва, , 01:02 — REGNUM Пожар площадью 250 квадратных метров произошел в семиэтажном жилом здании с административными помещениями, расположенном в центре Москвы. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Пожар Pexels

Речь идет о здании по адресу: ул. Тверская, д. 27, стр. 2. Пожар ликвидирован в 00:23 мск. Для его тушения было привлечено около 100 человек и 30 единиц техники. Все жильцы дома эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.

В прокуратуре Москвы сообщили, что, по предварительным сведениям, огонь вспыхнул в чердачном помещении. Происшествием занимается Тверская межрайонная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в городе Заречный Свердловской области произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали трое детей.

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