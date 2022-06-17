17 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили остановку производства и реализации напитков под брендами Coca-Cola Company в России.

Тимур Кондратьев, , 08:46 — REGNUM Решение Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) остановить производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории Российской Федерации стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Рекламный плакат Coca-Cola (фрагмент)

«Будет тяжко. Вятского кваса на всех не хватит», — шутит Евгений Р.

Многие пользователи не сильно расстроились из-за такого решения компании, потому что в последнее время цены на её продукцию не выдерживали никакой критики.

«Да и наплевать. По таким ценам, по каким сейчас эта газировка продаётся, проще пивка взять свежего», — считает Станислав К.

Некоторые комментаторы даже рады такому исходу событий, потому что качество и безопасность напитков под брендом Coca-Cola Company не вызывают у них доверия.

«Страну лишают синтетического пойла. Горе-то какое! Еще в компанию всякие «ред буллы» и «вертолёты» захватили бы», — пишет Dmitry M.

Часть людей полагает, что благодаря уходу Coca-Cola у российских производителей напитков может открыться второе дыхание.

«Зато наши фирмы начали выпускать свою колу! У отечественных производителей появляется шанс встать на ноги, а то эта кола всем бочкам затычка была в России», — отметила Жанна Ч.

«Все газировки вредные. Будь они зарубежные либо же отечественные. Люди, очнитесь! Пейте воду!» — призывает Максим В.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Coca-Cola HBC занималась производством в России не только газировки, но и других напитков, поэтому полки в магазинах могут в значительной степени поредеть.

«Просто интересно, а куча вопящих «нафиг колу» хоть интересовались, чем эта компания занималась? Просто если сделать над собой усилие и попытаться выяснить, то окажется, что фирма Coca-Cola не только колу производит, но и воду питьевую, а также соки. Никого, что ли, не интересует, как этот уход скажется на ценах на продукцию? Разве не доходит до людей, что с уходом большого конкурента остальные начнут цены загибать?» — задаётся вопросом Олег В.

Отдельные комментаторы обеспокоены тем, что цены на газировки, воды и соки в России могут поползти вверх, потому что конкуренции в данной сфере становится меньше.

«Всё, цены на российские газировки уже полетели вверх. Раньше им приходилось держать стоимость ниже той же колы, чтобы люди их выбирали, а теперь все препятствия самоустранились. Нам, в России, от такого ничего хорошего не будет. Барыги во всех странах одинаковые», — поделился своим мнением Алексей А.

Нашлись и те, кто уверены, что напитки под брендом Coca-Cola всё равно останутся в России, просто завозиться будут из ближнего зарубежья.

«А меж тем наши товарищи из Казахстана уже потирают ручки в предвкушении сверхприбылей от поставок своей колы, заводы по производству которой там остались, в Россию. Цены будут соответствующие», — пишет Захар Ф.

Цены Rotfront. su

«Любители колы могут спать спокойно — газировка будет поставляться по параллельному импорту. Жалко, что цена будет выше. Хотя, кто знает…» — написал Михаил К.

Напомним, 16 июня агентство Reuters опубликовало материал с ссылкой на официальное заявление Coca-Cola Hellenic Bottling Company, согласно которому компания останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории Российской Федерации.