Абуджа, , 00:46 — REGNUM Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в штате Коги в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла на шоссе в районе Котон-Карфе. В результате ДТП погибли семеро человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. По данным полиции, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима участниками дорожного движения. Других подробностей произошедшего не приводится, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня два автомобиля столкнулись в провинции Газни в Афганистане. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили различные ранения.