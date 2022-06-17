17 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента России о том, что необходимо обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома.

Артур Савин, , 08:44 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Автомобильная промышленность spencer cooper

«Технологический суверенитет в автопроме — это Lada без подушек безопасности?» — задаётся вопросом Евгений Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что простому российскому гражданину в любом случае нужен хотя бы простой, неприхотливый, но надёжный и безопасный автомобиль, чтобы вести полноценную жизнедеятельность на просторах нашей необъятной Родины.

«Денежные мешки всё равно привезут себе дорогую машину из-за кордона, а для российского обывателя, для поездок на дачу и пляж можно тачку подешевле, без наворотов», — считает Сергей Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский автопром, в условиях дефицита комплектующих из-за рубежа, первым делом занялся экономией на безопасности граждан, а не на преодолении сложившихся проблем.

«Не спорю, что технологический суверенитет — это дело правильное, вот только в автоотрасли почему-то это воспринимают так, что можно обойтись без иностранных систем безопасности, экономя на жизни и здоровье граждан», — подметил Николай П.

Часть людей возмущена тем, что все предыдущие годы, пока страна активно занималась импортозамещением, российский автопром загнал себя в ловушку, оказавшись в зависимости от поставок зарубежных комплектующих.

«Сколько лет мы уже слышим это «надо своё, надо своё»… В итоге отечественные Лады подорожали в полтора — два раза. Причём майское повышение цен обосновали курсом доллара, который с тех пор как раз и упал в два раза. А теперь оказывается, что и делать их в прежнем виде нельзя. Я не понимаю, что там творится в автомобильной отрасли России. Каждый раз мы натыкаемся на одни и те же грабли», — заметил Максим К.

Лада Приора 2170 Sah68

«Это импортозамещение длится уже без малого восемь лет, а воз и ныне там. Теперь у нас заводы стоят и машины практические никакие не производятся, потому что комплектующие для них поставляются из-за рубежа. Руководство России что, предлагает всей стране пересесть на «Ниву», которая была разработана 50 лет назад? Так на этой машине проще убиться на дороге, чем доехать до места назначения», — указывает Леонид П.

Ряд пользователей уверена, что российскому президенту пора собственноручно навести порядок в автомобильной отрасли России, которая из-за чьей-то нерасторопности топчется на месте.

«Я бы посоветовал главе государства дать существенного пенделя всему отечественному автопрому, чтобы они, наконец, сами сделали нормальную адекватную и современную машину по приемлемой цене, а не обращались к французам, которые волосы на голове рвут от того, какой бардак у нас на заводах происходит», — написал Геннадий И.

Нашлись и те, кто уверены, что не развали в своё время российские власти советский автопром, не проявились бы те болячки, которыми озадачено сейчас руководство современной России.

«У нас был свой автопром ещё в СССР — порядка 30 лет назад. Не надо было его добивать, чтобы спустя десятилетия вдруг начинать всё сначала. Вас тысячу раз предупреждали о том, что вливаться в зависимость от западного рынка нецелесообразно и просто опасно. Но всё как всегда. Пока птичка не клюнет и т.д.» — пишет Сергей П.

Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности о том, что необходимо обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома. Глава государства отметил, что речь не идёт о тотальном импортозамещении, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть российскими.