Париж, 16 июня, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Сигнал от российского руководства необходим французскому президенту Эммануэлю Макрону, чтобы поехать в Россию, передаёт 16 июня TF1.

Estonian Presidency Эммануэль Макрон

По словам главы Франции, он поехал бы в Россию, но при определённых, «предварительных» условиях. Ему, пояснил Макрон, необходимы для поездки «сигналы со стороны президента России Владимира Путина».

Макрон также добавил, что считает важным продолжать находиться в контакте с Путиным, продолжать диалог с Москвой на фоне ситуации в Европе, в мире.