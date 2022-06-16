Гавана, 16 июня, 2022, 23:38 — ИА Регнум. В результате взрыва гаванского отеля «Саратога» погибли 47 человек. Об этом 16 июня сообщили на сайте министерства здравоохранения Кубы.

(сс)GDJ Взрыв

В сообщении говориться, что пострадали 99 человек, из них один госпитализирован, 51 пациент выписан, 47 умерли.

Ранее сообщалось о 46 погибших. В результате взрыва пострадали пять этажей и несколько соседних зданий. Причина взрыва до сих пор не известна, власти Кубы отрицают возможность теракта.