Вашингтон, , 23:35 — REGNUM На территории Украины пропал без вести ещё один американский «борец против России», сообщил 16 июня журналистам представитель Госдепа США Нед Прайс

Шакал Yathin S Krishnappa

По его словам, человек, о котором идёт речь, пропал несколько недель назад.

«Не могу говорить о специфике этого дела. Мы понимаем, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях. К сожалению, мы не знаем всех подробностей», — заявил Прайс.

«Мы по-прежнему всеми возможными способами призываем граждан США не ездить на Украину из-за больших опасностей, исходящих от России», — добавил представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в британских СМИ заявили о двух американских наёмниках укронацистов, 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, захваченных в плен российскими военными.

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