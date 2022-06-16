Курган, 16 июня, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В Кургане по факту гибели работника в цехе завода возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

Крюк

Трагедия произошла вечером 15 июня 2022 года на территории одного из цехов завода, расположенного в Кургане. Проводя погрузочные работы, 39-летний сотрудник предприятия был травмирован в результате обрыва и падения находящейся над ним крюковой подвески. Пострадавшего госпитализировали. Спустя непродолжительное время он скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В рамках предварительного следствия допрашиваются сотрудники завода, истребована и анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований охраны труда на заводе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на стройках Тюмени за месяц погибли трое рабочих.