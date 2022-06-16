Москва, , 23:44 — REGNUM Известная актриса Елизавета Янковская рассказала, как пострадала в детстве из-за узнаваемой фамилии. Об этом сообщило «‎Федеральное агенство новостей»‎ 16 июня.

Елизавета Янковская Кадр из интервью на телевидении

«Мои страхи были направлены на то, что я не очень понимала, чем я от всех отличалась. Я дралась, моих родителей вызывали в школу. Я — девочка с известной фамилией, и все почему‑то в связи с этим ко мне плохо относились», — заявила актриса. Янковская также добавила, что проблемы из-за фамилии преследовали её и во время учёбы в университете, где многие считали её «блатной».

Напомним, Елизавета Янковская является внучкой знаменитого актёра Олега Янковского. Подобно своему дедушке, Елизавета активно снимается в различных кинолентах.

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