Киев, 16 июня, 2022, 23:21 — ИА Регнум. О том, что у Киева имеются данные, которые помогут нанести ущерб Крымскому мосту, сообщает 16 июня Главное управление разведки украинского минобороны в запрещённой в РФ соцсети.

Most.life Крымский мост

«Получена подробная техническая документация Крымского моста», — сообщает украинское ведомство.

Оно утверждает, что теперь располагает подробной информацией «о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ призвали Киев забыть об идее атаковать Крымский мост, как бы украинской стороне этого ни хотелось.