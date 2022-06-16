Киев похвастался, будто Крымский мост у него как на ладони
Киев, 16 июня, 2022, 23:21 — ИА Регнум. О том, что у Киева имеются данные, которые помогут нанести ущерб Крымскому мосту, сообщает 16 июня Главное управление разведки украинского минобороны в запрещённой в РФ соцсети.
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Крымский мост
«Получена подробная техническая документация Крымского моста», — сообщает украинское ведомство.
Оно утверждает, что теперь располагает подробной информацией «о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ призвали Киев забыть об идее атаковать Крымский мост, как бы украинской стороне этого ни хотелось.