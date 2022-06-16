Берлин, , 23:20 — REGNUM Прототип нового танка для бундесвера неразумно было называть так же, как боевую машину, состоявшую на вооружении нацисткой Германии, заявил 16 июня отставной немецкий генерал Клаус Виттман каналу Welt.

Поврежденный танк Пантера захваченный советскими войсками

На проходящей во Франции выставке военной техники концерн Rheinmetall представил демонстрационную модель перспективного танка «Пантера», который позиционируется как ответ на российский Т-14 «Армата».

«Я считаю, что было не очень умно называть этот танк так же, как танк вермахта, бывшего противником российских, тогда советских, танков Т-34 во Второй мировой войне», — заявил генерал Виттман.

Напомним, перспективный немецкий танк оснащен системой активной защиты, новой 130-мм пушкой, способной стрелять управляемыми ракетами, и укомплектованный беспилотниками для разведки и целеуказания.

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