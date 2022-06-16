16 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили санкции, которые ввела Великобритания в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Светлана Рыбина, , 23:39 — REGNUM Санкции, которые наложила Великобритания на патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вызвали реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 16 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Санкции против религии? Это уже что-то новенькое!» — удивляется Станислав З.

Многие пользователи даже такому повороту событий не были удивлены, потому что русофобия на Западе неминуемо должна была привести к ненависти ко всему, что ассоциируется с Россией.

«Ну, а чего вы ждали от нацистов-сатанистов? Занимаются своей мерзопакостной деятельностью. Вслед за запретом Русского мира эти подонки запрещают и русскую религию. Хотя она, конечно же, не русская, но на той стороне всем плевать», — написал Иван И.

Некоторые комментаторы отмечают, что британские власти, очевидно, не понимают до конца, к чему могут привести такие резкие движения в отношении руководства Русской православной церкви.

«Зря вы трогаете нашу православную церковь и Кирилла! Спаси и сохрани всех православных!» — обращается к всевышнему Роман Р.

«Они вообще отдают себе отчёт, что творят? Вы хоть понимаете, что начнётся в случае, если, к примеру, Россия начнёт вводить санкции против папы Римского? Тут же взвоют! Зарычат, как бесы! А вот им против нашего патриарха вводить санкции, оказывается, можно. С нашей стороны, как вы можете заметить, рычащих бесов не наблюдается, а им всё неймётся», — подметила Нина С.

Часть людей полагает, что Великобритания не смогла прогнуть русского патриарха под свои хотелки, поэтому и старается его наказать, насколько у неё хватает на это сил.

«Просто наш патриарх исповедует настоящие нравственные и моральные ценности, вот и ввели против него эти санкции», — поделилась своим предположением Aliya A.

Ряд пользователей уверен, что патриарх Кирилл меньше всех сейчас переживает из-за британских санкций, случившихся по его душу.

«Вот уж кому по барабану санкции, так это нашему патриарху. У него один «шеф», и только перед ним он отвечает. Великобританцы могут завернуть свои санкции и проглотить. Большего позора и представить себе было невозможно», — считает Роман К.

«Ему-то от этого ни холодно ни жарко, а британцы снова дискредитируют себя таким образом на весь мир. Так и будут писать в учебниках, что боролись со священнослужителями, запрещали торговлю по национальному признаку и снабжали нацистов оружием, уча их брать в заложники гражданских, максимально продлевая таким образом боевые действия и увеличивая число жертв», — пишет Никита Н.

Нашлись и те, кто уверены, что побеспокоиться православным людям всё-таки стоит, потому что в будущем такие антироссийские процессы могут зайти слишком далеко.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я всё-таки думаю, что санкции против российского патриарха — это задел для будущих гонений на Московский патриархат по всему миру. Будут, как на Украине, отжимать церкви, избивать настоятелей, заводить против православных уголовные дела по надуманным поводам», — Егор В.

Напомним, 16 июня на сайте британского правительства был опубликован пресс-релиз, согласно которому Великобритания наложила санкции на патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также добавила в расширенный чёрный список уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.