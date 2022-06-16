Санкт-Петербург, , 23:24 — REGNUM Пользователи Сети обнародовали сумму, которую певец Филипп Киркоров получает за одну рекламную интеграцию на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом написал Telegram-канал «‎Звездач» 16 июня.

Филипп Киркоров Okras

Так, за одну рекламу в формате истории музыкант требует от трёх до пяти млн рублей. Примечательно, что подобная цена является самой высокой среди всех русскоязычных артистов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Филипп Киркоров планирует построить сеть торговых центров по всей России. Подобное заявление артист сделал в рамках Петербургского международного экономического форума.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимати признался, что не слушает рэп