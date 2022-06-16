Приштина, , 23:34 — REGNUM В полиции Косово 16 июня сообщили о поступлении 30 сообщений о бомбах в школах, преимущественно в муниципалитетах с сербским населением.

Школа Пресс-служба Главы Республики Коми

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сообщения поступали по почте и телефону. Все поступившие сообщения были проверены, дети — освобождены от занятий и эвакуированы.

Также поступили сообщения о бомбе в аэропорте Приштины. Все они оказались ложными. Ранее подобные сообщения поступали в сотни школ в Центральной Сербии.

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