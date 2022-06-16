Приштина, Сербия, 16 июня, 2022, 23:34 — ИА Регнум. В полиции Косово 16 июня сообщили о поступлении 30 сообщений о бомбах в школах, преимущественно в муниципалитетах с сербским населением.

Пресс-служба Главы Республики Коми Школа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сообщения поступали по почте и телефону. Все поступившие сообщения были проверены, дети — освобождены от занятий и эвакуированы.

Также поступили сообщения о бомбе в аэропорте Приштины. Все они оказались ложными. Ранее подобные сообщения поступали в сотни школ в Центральной Сербии.