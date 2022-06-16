Москва, , 23:07 — REGNUM Заявление главы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной о необходимости отечественных производителей отдавать приоритет внутреннему рынку, а не экспорту, оправдано и своевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил экономист Василий Колташов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В условиях укрепления рубля предложение экспортерам больше ориентироваться на внутренний рынок выглядит разумным и главное своевременным. По мере повышения мировых товарных цен и обесценивания западных валют в товарном выражении, экспортная выручка будет расти, и российская экономика будет расширяться», — сказал Колташов.

Благодаря этому в России будет увеличиваться внутреннее потребление, что в свою очередь начнет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, а это поспособствует созданию новых рабочих мест, что также простимулирует рост спроса на внутреннем рынке, отметил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Сколько лет займет переориентация экономики РФ на внутренний рынок?