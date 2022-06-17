Москва, , 11:31 — REGNUM На обстрелы Донецка нужно отвечать не только ударами по центрам принятия решений, но и информационными ударами. Об этом ИА REGNUM 17 июня сообщил публицист Андрей Бахарев.

Ракетный удар Василий Иванов © ИА REGNUM

«Обстрел спальных районов Донбасса согласно американским методичкам продолжается. Города Донбасса выступают в качестве заложников спецоперации на Украине. Я считаю, что можно конструктивно и адекватно отреагировать на ситуацию», — заявил публицист.

По его словам, из многочисленных роликов киевских пропагандистов можно сделать вывод, что основная масса жителей Киева не подозревают, как на самом деле проходит спецоперация, и необходимо употребить усилия для того, чтобы прорвать информационную блокаду.

«После начала спецоперации Олег Царёв пришёл к выводу, что война быстрее закончится, если поставить ретрансляторы по границе с Украиной», — напомнил Бахарев.

Напомним, что 24 февраля в соответствии с распоряжением президента России ВС России начали проведение на территории Украины специальной военной операции.