Варшава, , 22:58 — REGNUM Польская прокуратура обжаловала оправдательный приговор 2021 года, вынесенный в отношении троих проживающих в Польше уроженцев Чечни по делу о сборе средств на террористическую деятельность. Об этом сообщает «Польское радио».

Четверо уроженцев Чечни были привлечены к суду в 2014 году по обвинению в причастности к организованной группе, действовавшей в интересах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению польских правоохранителей, они собирали средства для ведения «джихада», вербовали добровольцев, закупали военное снаряжение, а также помогали с лечением в Польше боевика, получившего ранение в Сирии.

Обвиняемые в суде утверждали, что собирали средства не для сирийских боевиков, а для так называемой «Чеченской Республики Ичкерия». В 2017 году суд приговорил троих к двум годам и месяцу лишения свободы, а четвёртого оправдал. Было признано, что обвиняемые действовали в интересах террористической группировки «Кавказский Эмират» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обе стороны обжаловали приговор, но в июле 2018 года Апелляционный суд Белостока оставил его в силе. После жалобы защиты в Верховный суд, дело было направлено на новое рассмотрение Апелляционным судом Белостока, и в марте 2021 года все трое были оправданы.