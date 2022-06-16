Москва, 16 июня 2022, 23:23 — REGNUM Известный рэпер Тимати (Тимур Юнусов) рассказал о том, какую музыку предпочитает слушать. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 16 июня.
«Я слушаю джаз, особенно в машине. Рэп — нет. Очень много его в моей жизни, иногда хочется послушать более спокойную музыку», — заявил артист. Стоит отметить, что сам Тимати в настоящий момент занимается преимущественно предпринимательской деятельностью.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Тимати откроет сеть ресторанов на грант мэра Москвы. Какое именно количество точек планирует открыть музыкант — неизвестно.
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