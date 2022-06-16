Москва, 16 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Известный рэпер Тимати (Тимур Юнусов) рассказал о том, какую музыку предпочитает слушать. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Звездач» 16 июня.

Скриншот с YouTube Тимати

«Я слушаю джаз, особенно в машине. Рэп — нет. Очень много его в моей жизни, иногда хочется послушать более спокойную музыку», — заявил артист. Стоит отметить, что сам Тимати в настоящий момент занимается преимущественно предпринимательской деятельностью.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Тимати откроет сеть ресторанов на грант мэра Москвы. Какое именно количество точек планирует открыть музыкант — неизвестно.