Москва, 16 июня, 2022, 22:56 — ИА Регнум. После задержания украинскими нацистами в Запорожье и Днепре пропали без вести 367 человек, сообщил 16 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заложник

Родные и близкие задержанных с 1 июня не могут узнать их местонахождение и дальнейшую судьбу.

«Только с 1 по 16 июня 2022 г. из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них — большинство женщины и подростки», — сказал Мизинцев.

Массовые задержания происходят на блокпостах в Днепре и Запорожье, где укронацисты проводят тотальные проверки мирного населения. Всех подозреваемых в нелояльности к киевскому режиму подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.

«Украинские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий народных республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей и вынуждая их самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины», — рассказал Мизинцев.