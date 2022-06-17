17 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили закон на Украине, обязывающий все сайты, мобильные приложения и страницы в социальных сетях перейти на украинский язык.

Тимур Кондратьев, , 00:35 — REGNUM Заявление уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Кременя о том, что все сайты, мобильные приложения и даже страницы в социальных сетях на Украине через месяц должны перейти на украинский язык, который обязан загружаться для пользователей по умолчанию, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 16 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Запрет на русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тарас Кремень Ilya

"Ну всё! Теперь-то точно они победят! Так ведь, да?» — задаётся вопросом Мартин С.

Многие пользователи пришли к выводу, что налицо очевидное притеснение русского языка как самого употребляемого на территории Украины.

«Кто там кричал, что русский язык разрешён на Украине и что, мол, русскоязычных никто не преследует? Это из той же серии: «Никаких бандеровцев на Украине нет». Потом выясняется, что свастика чуть ли не на каждом военнослужащем нататуирована. Шах и мат вам в бухту, нацисты!» — обращается Ярослав П.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим шаг за шагом отталкивает от себя подавляющее большинство украинцев, которые не желают жить по указке сбрендивших нацистов.

«Ещё одна причина русскоязычным отделиться от нацистов, сократив территорию свидомых до минимума», — считает Виктор С.

Часть людей полагает, что такими методами нацисты лишь вставляют палки в колёса своей пропаганде, теряя огромное количество русскоязычных читателей «самых правдивых» новостей от украинских средств массовой информации.

«Ну, такому решению киевских властей можно только поаплодировать. Чем меньше русскоязычных граждан будут читать этот бред, тем быстрее к ним придёт осознание, что нужно жить вместе с Россией», — отмечает Николай В.

«Вот ведь идиоты! Они свою же пропаганду под корень режут! Большинство населения Украины, как ни крути, общается на русском и читает на русском. Если всех обязать писать на украинском, и в особенности СМИ, то получается, что киевским нацистам будет не достучаться к людям — их ложь просто читать никто не будет!» — уверен Сергей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что русский язык является лидером по бытовому употреблению среди украинских граждан, но киевский режим всеми средствами пытается убедить народ, что язык существует только один, и только лишь его люди должны использовать.

«Какое видео с Украины ни глянь, почти всегда на русском балакают. Мова там чисто для понта. Так что бредовое требование», — поделился своим мнением Руслан Г.

«Очередной шизофренический высер от украинского неонацистского режима. Они в курсе, что население Украины общается на русском? На русском, и ни на каком другом. В большинстве своём люди украинский знают, но думают и разговаривают они на русском», — указывает Михаил М.

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Нашлись и те, кто не понимают, как в военное время можно заниматься разработкой подобных законов.

«Я погляжу, что в Киеве чиновники хорошо свой зад пригрели, бюджет осваивают и активную деятельность изображают. Мне вот интересно, много ли солдаты ВСУ видели средь окопов чиновников, или, может быть, сынков этих чиновников? Где там сынуля Порошенко? В Лондоне порошки дорогие нюхает? Ну, ничего, вы сидите. Вам за Украинушку же велено умирать, а деньги своруют и без вашей помощи», — написал Сергей Щ.

Напомним, 16 июня уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень написал в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что все сайты, мобильные приложения и даже страницы в социальных сетях на Украине через месяц должны перейти на украинский язык, который обязан загружаться для пользователей по умолчанию.