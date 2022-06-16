Кетовский район, Курганская область, , 22:53 — REGNUM В селе Лесниково Кетовского района Курганской области простились с Русланом Мамедовым, погибшим в ходе спецоперации в республиках Донбасса и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Руслан Мамедов Пресс-служба администрации Кетовского района

Руслан Мамедов родился 31 июля 1995 года в поселке Лесной Верхнекамского района Кировской области. Там же окончи школу. В 2015 году был призван на срочную службу в ряды Вооружённых Сил России, через год поступил на службу по контракту.

Проводы в последний путь Пресс-служба администрации Кетовского района

Проводить воина в последний путь, выразить соболезнования родным и близким, помимо родственников и односельчан, пришли исполняющий обязанности главы Кетовского района Олег Язовских, начальник главного управления по труду и занятости населения региона Игорь Ксенофонтов и военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Далматовском районе похоронили с почестями погибшего в ходе спецоперации на Украине 38-летнего воина Владимира Зайкова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области проводили в последний путь участника спецоперации