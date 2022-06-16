Киев, , 23:33 — REGNUM Украинский студент, 22-летний Антон Соколенко, изучающий информационные технологии в Черкассах, предлагает желающим купить за 30 долларов право отправить послание на 82 мм снаряде.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди сообщений (преимущественно на английском языке) — «Из Албании с любовью», «С днем отца», «Буш шлет привет», «Они загонят вас обратно в ад» и другие.

По словам Соколенко, договоренность неформальная и не скооперирована с украинским командованием. Тем не менее, полученные средства используются для закупки вооружения. «Доноры» получают фотографии надписи на снаряде.

Деньги переводят в «центр помощи армии, ветеранам и их семьям». На пожертвования уже были закуплены две системы Starlink. Всего по инициативе студента было собрано 18 тысяч долларов.

На вопрос о том, насколько этичным он считает свой проект, юноша заявил о своей ненависти к русским. При этом он сказал, будто бы так считает «каждый украинец».

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