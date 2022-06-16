Киев, 16 июня, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Украинский студент, 22-летний Антон Соколенко, изучающий информационные технологии в Черкассах, предлагает желающим купить за 30 долларов право отправить послание на 82 мм снаряде.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди сообщений (преимущественно на английском языке) — «Из Албании с любовью», «С днем отца», «Буш шлет привет», «Они загонят вас обратно в ад» и другие.

По словам Соколенко, договоренность неформальная и не скооперирована с украинским командованием. Тем не менее, полученные средства используются для закупки вооружения. «Доноры» получают фотографии надписи на снаряде.

Деньги переводят в «центр помощи армии, ветеранам и их семьям». На пожертвования уже были закуплены две системы Starlink. Всего по инициативе студента было собрано 18 тысяч долларов.

На вопрос о том, насколько этичным он считает свой проект, юноша заявил о своей ненависти к русским. При этом он сказал, будто бы так считает «каждый украинец».