«Буш шлет привет» — украинский студент «греет руки» надписями на снарядах
Киев, 16 июня, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Украинский студент, 22-летний Антон Соколенко, изучающий информационные технологии в Черкассах, предлагает желающим купить за 30 долларов право отправить послание на 82 мм снаряде.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди сообщений (преимущественно на английском языке) — «Из Албании с любовью», «С днем отца», «Буш шлет привет», «Они загонят вас обратно в ад» и другие.
По словам Соколенко, договоренность неформальная и не скооперирована с украинским командованием. Тем не менее, полученные средства используются для закупки вооружения. «Доноры» получают фотографии надписи на снаряде.
Деньги переводят в «центр помощи армии, ветеранам и их семьям». На пожертвования уже были закуплены две системы Starlink. Всего по инициативе студента было собрано 18 тысяч долларов.
На вопрос о том, насколько этичным он считает свой проект, юноша заявил о своей ненависти к русским. При этом он сказал, будто бы так считает «каждый украинец».