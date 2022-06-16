Москва, 16 июня, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Украина планирует в ближайшее время распространить в своих и западных СМИ инсценировку «бесчинств русских» в Одессе, сообщил 16 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Кроме того, отметил он, запланированы массовые вбросы этих материалов в интернет-сеть.

«Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы», — рассказал Мизинцев.