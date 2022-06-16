Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 22:31 — REGNUM В четверг, 16 июня в Санкт-Петербурге на площадке XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) состоялась панельная дискуссия «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей». Организаторами мероприятия выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд Росконгресс. Главы субъектов РФ обменялись опытом поддержки и развития экономики регионов в новых экономических обстоятельствах.
Спикерами выступили губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Республики Чувашия Олег Николаев, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности Сергей Перминов и исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина. Дискуссию модерировала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
После введения против России западных санкций президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов, чтобы обеспечить эффективность управления разными социально-экономическими контекстами. В изменившейся экономической реальности российские регионы выступают локомотивами развития страны, сталкиваются с серьезными вызовами, преодолевают их и открывают новые возможности. В ходе дискуссии губернаторы поделились управленческими стратегиями, нацеленными на поддержку промышленных предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций.
Санкции стали стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов. Например, Амурская область сделала ставку на развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности.
Глава Амурской области также подчеркнул, что реализация проектов федерального масштаба, которые стратегически меняют всю экономику области, началась до пандемии и введения западных санкций.
На вопрос о том, как найти баланс между экономическими решениями и ставкой на развитие человеческого капитала в самом большом регионе страны, ответил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что регион чувствует себя уверенно в контексте высоких темпов роста ВРП и добычи основных полезных ископаемых по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем Николаев подчеркнул, что хорошими цифрами нельзя обольщаться и следует обратить внимание на развитие человеческого капитала. Так, регион ищет возможности, например, для развития IT-компаний на российском рынке и на рынке дружественных стран. Отдельное внимание глава Якутии обратил на необходимость развития транспортной инфраструктуры.
О развитии авиационной промышленности в условиях санкций говорил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он также заключил, что в новых обстоятельствах губернаторы проявляют себя как антикризисные менеджеры, в режиме ручного управления рассматривают каждую ситуацию индивидуально.
О перспективах развития промышленности Ярославской области в условиях санкций рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев.
Он рассказал про действующие в регионе меры поддержки промышленности, в том числе, например, в Ярославской области можно получить до 20 млн рублей на 3 года под 1% годовых на инвестиционные цели, а на оборотные цели — под 5% годовых.
Глава Тюменской области Александр Моор рассказал о вызовах, которые стоят перед нефтегазовой промышленностью, и о возможностях развития этого сектора.
Вопросу о том, как в новой экономической реальности чувствуют себя жители региона, в своем выступлении уделил особое внимание глава Забайкалья Александр Осипов.
О социальном самочувствии говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Региональные власти стимулируют жителей оставаться в регионе, и, как заметил Чибис, в 2021 году удалось снизить отток населения благодаря инвестициям в качество жизни. Он также обратил внимание на стратегическую значимость для Мурманской области Северного морского пути.
Стратегией развития Севастополя в условия санкций поделился губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что «Севастополь сегодня настроен на то, чтобы максимально аккумулировать интересы тех российских игроков, которые хотели бы инвестировать в комфортную среду. Речь идет в первую очередь про высокотехнологичный сектор».
Опережающее развитие и формирование новых отраслей экономики, включая промышленность, стали основами управленческой стратегии временно исполняющий обязанности главы Администрации Тамбовской области Максима Егорова. Отдельную ставку регион делает на создание новых рабочих мест и привлечение в область инвесторов.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев обратил внимание на новые возможности для развития региона, связанные с экологическими проектами. Кроме этого, Николаев заметил, что люди — главный драйвер реализации новых возможностей, и рассказал о запущенном в республике процессе ранней профориентации, который позволяет обучать детей рабочим профессиям со школьной скамьи.
Помимо прочего, субъекты РФ участвуют в проекте «Сделано в России», который нацелен на развитие отечественного производства и импортозамещения в условиях санкций. Активно популяризуются региональные бренды и проекты, среди которых, например, «Сделано в Якутии», «Покупайте Амурское».
Сергей Перминов подчеркнул, что «85 субъектов Российской Федерации живут в своей матрице — ментальной, производственной, сельскохозяйственной».
По словам эксперта, это требует быстрых решений, которые можно масштабировать в регионе, федеральном округе и в стране в целом. Сергей Перминов отметил, что эти решения должны решать задачу быстрой коммуникации в условиях быстро меняющегося мира.
Анна Федулкина обратила внимание на важность прошедшей дискуссии как площадки коммуникации между представителями власти и экспертами. По ее словам, ЭИСИ исследует российские политические процессы «для того, чтобы найти лучшее и эффективное в нашей стране, то, что можно тиражировать, и то, что способствует ее развитию и повышению комфорта жителей».
В то время, как главы регионов разрабатывают и реализуют управленческие практики, эксперты анализируют их решения и определяют потенциал для тиражирования в масштабах всей страны. Эффективное сотрудничество власти и экспертов, как отметила спикер, направлено на обеспечение развития России в непростых внешних условиях.
Дискуссия показала, что субъекты РФ успешно справляются с вызовами, спровоцированными санкционным давлением, и постепенно открывают новые возможности для регионального развития. Федеральные меры поддержки промышленных предприятий, бизнеса и граждан успешно адаптируются к специфике каждой территории, дополняются региональными решениями и выступают гарантом устойчивого развития страны в новых экономических обстоятельствах.
Таким образом, российские регионы продолжат внедрять уникальные подходы к решению текущих задач и обмениваться опытом при поддержке экспертов с целью развития страны в новой реальности.