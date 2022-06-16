Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 22:31 — ИА Регнум. В четверг, 16 июня в Санкт-Петербурге на площадке XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) состоялась панельная дискуссия «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей». Организаторами мероприятия выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд Росконгресс. Главы субъектов РФ обменялись опытом поддержки и развития экономики регионов в новых экономических обстоятельствах.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Спикерами выступили губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Республики Чувашия Олег Николаев, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности Сергей Перминов и исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина. Дискуссию модерировала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«В контексте новых вызовов мы будем говорить о регионе комплексно как об объекте управления. Наша секция — про социальные аспекты реализации тех или иных экономических решений, про то, как в новых экономических условиях чувствует себя человек. Наша страна разнообразна, мы имеем дело с разными управленческими подходами. Сегодня поделимся опытом региональной поддержки экономики и осмыслим социальные эффекты этой поддержки. Хотим, чтобы у сессии был прикладной характер: обменяемся региональными «рецептами», которыми один регион может поделиться с другими», — задала вектор дискуссии Дарья Кислицына.

После введения против России западных санкций президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов, чтобы обеспечить эффективность управления разными социально-экономическими контекстами. В изменившейся экономической реальности российские регионы выступают локомотивами развития страны, сталкиваются с серьезными вызовами, преодолевают их и открывают новые возможности. В ходе дискуссии губернаторы поделились управленческими стратегиями, нацеленными на поддержку промышленных предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций.

Санкции стали стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов. Например, Амурская область сделала ставку на развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности.

«Сельское хозяйство для нас — стратегически значимая отрасль. В прошлом году в регионе был зафиксирован рекордный урожай, сейчас ставим перед собой более высокие цели. Стимулируем развитие отрасли. Три года назад запретили использование иностранной рабочей силы, а также приняли на себя ряд обязательств, среди которых, например, субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Стараемся создать условия для подготовки собственных кадров», — рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Глава Амурской области также подчеркнул, что реализация проектов федерального масштаба, которые стратегически меняют всю экономику области, началась до пандемии и введения западных санкций.

На вопрос о том, как найти баланс между экономическими решениями и ставкой на развитие человеческого капитала в самом большом регионе страны, ответил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что регион чувствует себя уверенно в контексте высоких темпов роста ВРП и добычи основных полезных ископаемых по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем Николаев подчеркнул, что хорошими цифрами нельзя обольщаться и следует обратить внимание на развитие человеческого капитала. Так, регион ищет возможности, например, для развития IT-компаний на российском рынке и на рынке дружественных стран. Отдельное внимание глава Якутии обратил на необходимость развития транспортной инфраструктуры.

«Транспортная инфраструктура на Восток развивается не так быстро, как нужно нашей стране. Назрел вопрос развития Северного морского пути как активной транспортной магистрали, строительства федеральной дороги, ведущей к Охотскому морю. Мы до сих пор обсуждаем, нужен ли Ленский мост, но это надо было делать еще позавчера», — резюмировал он.

О развитии авиационной промышленности в условиях санкций говорил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Авиапромышленность — это артерия, кровеносные сосуды в организме нашей страны. Все идет непросто. Сегодня государственная задача — поднять наш авиапром. Область заинтересована в этом, на наших предприятиях задействовано более 10 тысяч работников. Приложу максимум усилий, чтобы доказать, что авиапром в России жив», — заявил глава региона.

Он также заключил, что в новых обстоятельствах губернаторы проявляют себя как антикризисные менеджеры, в режиме ручного управления рассматривают каждую ситуацию индивидуально.

О перспективах развития промышленности Ярославской области в условиях санкций рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев.

«Ярославская область — промышленно развитый регион. У нас нет зависимости от одного, двух или трех предприятий. У нас много сильных предприятий в разных направлениях. Это дает области устойчивость. В трудной экономической ситуации мы поставили целью нашей работы не потерять ни одного предприятия, для нас каждое из них — приоритет. Будем работать на этот результат», — подчеркнул Михаил Евраев.

Он рассказал про действующие в регионе меры поддержки промышленности, в том числе, например, в Ярославской области можно получить до 20 млн рублей на 3 года под 1% годовых на инвестиционные цели, а на оборотные цели — под 5% годовых.

Глава Тюменской области Александр Моор рассказал о вызовах, которые стоят перед нефтегазовой промышленностью, и о возможностях развития этого сектора.

«Не готовясь к санкциям, мы сформировали нефтегазовый кластер, зарегистрированный в Минпромторге. У нас есть идея создать условия для развития крупных нефтесервисных компаний в России. Они смогут заполнить ниши после ухода американских компаний, а также мы сможем экспортировать нефтесервисные услуги по миру. Эту возможность мы должны использовать, и здесь нужна целенаправленная государственная политика по поддержке сферы», — отметил губернатор.

Вопросу о том, как в новой экономической реальности чувствуют себя жители региона, в своем выступлении уделил особое внимание глава Забайкалья Александр Осипов.

«Для нас актуален вопрос о том, чем органам власти занимать людей в маленьких населенных пунктах. Вопрос создания там рабочих мест стоит очень остро с учетом расстояний и климата. Мы создали 1000 рабочих мест в последние годы при поддержке федерального центра, реализуем специальные проекты и будем продолжать это делать», — заключил он.

О социальном самочувствии говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Региональные власти стимулируют жителей оставаться в регионе, и, как заметил Чибис, в 2021 году удалось снизить отток населения благодаря инвестициям в качество жизни. Он также обратил внимание на стратегическую значимость для Мурманской области Северного морского пути.

«Севморпуть сегодня — безусловно важнейшая артерия для страны и для партнеров. Мурманский порт превращается в мультимодальный транспортный логистический хаб, который обеспечит доставку грузов и на Восток, и на Запад, когда это будет необходимо», — заявил губернатор.

Стратегией развития Севастополя в условия санкций поделился губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что «Севастополь сегодня настроен на то, чтобы максимально аккумулировать интересы тех российских игроков, которые хотели бы инвестировать в комфортную среду. Речь идет в первую очередь про высокотехнологичный сектор».

Опережающее развитие и формирование новых отраслей экономики, включая промышленность, стали основами управленческой стратегии временно исполняющий обязанности главы Администрации Тамбовской области Максима Егорова. Отдельную ставку регион делает на создание новых рабочих мест и привлечение в область инвесторов.

«Практически каждому предприятию Тамбовской области после введения санкций мы помогали в ручном режиме выстраивать логистические цепочки, вывозить грузы с Дальнего Востока. Открываем новые возможности и продолжаем работать», — поделился опытом поддержки региональной экономики Максим Егоров.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев обратил внимание на новые возможности для развития региона, связанные с экологическими проектами. Кроме этого, Николаев заметил, что люди — главный драйвер реализации новых возможностей, и рассказал о запущенном в республике процессе ранней профориентации, который позволяет обучать детей рабочим профессиям со школьной скамьи.

«Российские регионы начали объединять усилия, а не конкурировать за инвестиции, и это закладывает дополнительные ускоряющие возможности для развития страны», — заключил он.

Помимо прочего, субъекты РФ участвуют в проекте «Сделано в России», который нацелен на развитие отечественного производства и импортозамещения в условиях санкций. Активно популяризуются региональные бренды и проекты, среди которых, например, «Сделано в Якутии», «Покупайте Амурское».

Сергей Перминов подчеркнул, что «85 субъектов Российской Федерации живут в своей матрице — ментальной, производственной, сельскохозяйственной».

По словам эксперта, это требует быстрых решений, которые можно масштабировать в регионе, федеральном округе и в стране в целом. Сергей Перминов отметил, что эти решения должны решать задачу быстрой коммуникации в условиях быстро меняющегося мира.

Анна Федулкина обратила внимание на важность прошедшей дискуссии как площадки коммуникации между представителями власти и экспертами. По ее словам, ЭИСИ исследует российские политические процессы «для того, чтобы найти лучшее и эффективное в нашей стране, то, что можно тиражировать, и то, что способствует ее развитию и повышению комфорта жителей».

В то время, как главы регионов разрабатывают и реализуют управленческие практики, эксперты анализируют их решения и определяют потенциал для тиражирования в масштабах всей страны. Эффективное сотрудничество власти и экспертов, как отметила спикер, направлено на обеспечение развития России в непростых внешних условиях.

Дискуссия показала, что субъекты РФ успешно справляются с вызовами, спровоцированными санкционным давлением, и постепенно открывают новые возможности для регионального развития. Федеральные меры поддержки промышленных предприятий, бизнеса и граждан успешно адаптируются к специфике каждой территории, дополняются региональными решениями и выступают гарантом устойчивого развития страны в новых экономических обстоятельствах.

Таким образом, российские регионы продолжат внедрять уникальные подходы к решению текущих задач и обмениваться опытом при поддержке экспертов с целью развития страны в новой реальности.