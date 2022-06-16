16 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова украинского посла в Берлине о том, что обязан сделать канцлер Германии, чтобы заслужить статус миротворца.

Артур Савин, , 23:18 — REGNUM Заявление украинского посла в Берлине Андрея Мельника о том, что канцлер Германии Олаф Шольц не должен упустить «историческую возможность» поддержать киевский режим всеми доступными способами, чтобы заслужить статус миротворца, — от него требуются немедленное одобрение членства Украины в Евросоюзе и поставки тяжелого вооружения, — стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 16 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Андрей Мельник МЗС України

«Потребовал! Ха-ха! Вот олени, однако. Пусть лучше радуются, что им хоть как-то помогают, а то, видите ли, требуют они!» — пишет Александр К.

Многие пользователи были неприятно удивлены, что немецкие власти позволяют потерявшим нюх украинским нацистам таким отвратительным образом с собой разговаривать.

«Мне уже жалко становится немцев, несмотря даже на то, что это конченые русофобы. Так унижаться, да перед кем ещё — перед Украиной! Господи, какой стыд!» — написал Павел А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Германия пытается лавировать между скалами, но рано или поздно её настигнет погибель, если капитан этого корабля не вырулит в безопасное место.

«Всё правильно. Киев как бы намекает, что если немцы хотят, чтобы Украина защищала Европу, как утверждают на Западе, то нельзя продолжать Берлину сидеть на двух стульях. Пора прогибаться на все 100%!» — считает Егор Р.

Часть людей полагает, что Киев почувствовал своё главенство в Европе, потому что он стал главным любимчиком Америки, так как беспрекословно исполняет любой приказ из Вашингтона.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они требуют потому, что выполняют волю коллективного Запада по уничтожению России. Сами-то бандеровцы разве посмели бы пойти на такое? Им дали оружие, сказали фас, и они понеслись воевать, прекрасно осознавая, что за их спинами есть могучая сила! Так что до конца, у Зеленского выбора нет! Он не справляется с задачей, поэтому все эти сходки бандитские устраиваются», — поделилась своим мнением Lidia B.

Ряд пользователей указывает на то, что от былого величия Германии не осталось и тени.

«Германия стала натуральным ковриком в прихожей либо же половой тряпкой, о которую все кому не лень вытирают ноги. А всё почему? Потому что продали свой суверенитет с потрохами. Из-за этого Вашингтон, который является хозяином как Украины, так и Германии, использует обе страны, как ему заблагорассудится. А Киев берёт пример со своего хозяина и полоскает немцев на чём свет стоит», — отметил Денис М.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия осталась единственной страной, которая может утихомирить потерявший все берега киевский режим и спасти Европу от дальнейшего унижения.

«Маленькая болонка, которую не только откормили, но и переобласкали, начала кусать за руку своего хозяина. И только мягкотелый, слабый и жалкий хозяин будет позволять своему питомцу так себя вести. Не только потому, что это унизительно для него, но и потому, что это вредно самой собачке. Ведь придёт другой, более ответственный человек, который объяснит шавке, как себя следует вести», — указывает Марат Н.

Напомним, 16 июня украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил в эфире телеканала RTL News о том, что председатель федерального правительства ФРГ канцлер Германии Олаф Шольц не должен упустить «историческую возможность» поддержать киевский режим всеми доступными способами, чтобы заслужить статус миротворца, — от него требуются немедленное одобрение членства Украины в Евросоюзе и поставки тяжелого вооружения.