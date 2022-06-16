16 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Михаил Демурин, , 23:10 — REGNUM ИА REGNUM: Игорь Петрович, что, как Вы считаете, самое важное, главное в русской литературе? Чему она учит?

Русская художественная литература в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игорь Золотусский: Я думаю, что самое важное, главное в русской литературе — её исповедальность. Никто не может писать, как говорил Гоголь, «мимо себя». Каждый вносит в неё свою жизнь, свой опыт. Это начинается с Державина и продолжается в Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Тютчеве, Толстом, Достоевском.

Другое важное её свойство и урок — это литература человеколюбия и совестливости, обострённой совестливости перед лицом Бога и перед лицом своего народа.

ИА REGNUM: Какие самые важные лица в русской литературе? Чему они учат нас?

Игорь Золотусский: Русская литература учит нас откровенности, искренности, неразрывности личной, частной жизни и русской истории.

Возьмите «Евгения Онегина». Что это? Роман об Онегине и Татьяне? Это история внутреннего роста Пушкина. Об этом говорят и его реплики, сопровождающие судьбы героев. И не случайно Пушкин в конце романа, касаясь определяющих мыслей «Онегина», пишет слово Исповедь, причём, пишет с большой буквы. Исповедь присутствует во всех его творениях.

Или «Герой нашего времени». История души Лермонтова неприкрыто видна в Печорине.

Наконец, Тютчев, Толстой, Достоевский. Мы читаем в их сочинениях истории собственной души.

Одновременно русская литература — это Воспитатель. Тоже с большой буквы. Ею воспитаны целые поколения, в том числе и моё: и выдающиеся герои, и простые труженики. Это важнейшая черта нашей традиции, чтобы литература была в России на первом месте, в почёте. Русские люди всегда будут так думать.

ИА REGNUM: Какие самые главные выводы из русской литературы мы можем сделать применительно именно к нашим дням? Что в ней важнее всего сейчас?

Игорь Золотусский: Назвать какие-либо конкретные советы, которые даёт русская литература, чтобы решать созревшие проблемы дня, невозможно. Всё дело в её общем влиянии, постижении её духа.

Ещё с детства мы привыкаем, читая классику, к прекрасному русскому языку, который звучит, как музыка, и входит в наши души. Уже повзрослев, мы задумываемся о том, чем живут её герои. И нам хочется участвовать в том, что происходит с ними: так близко мы принимаем их к сердцу. А их сердца полны сострадания. Сегодня оно востребовано как никогда.

Жилинский Дмитрий. Желтый букет

ИА REGNUM: Нет сомнения, что русская литература жива. Или есть? Кто сейчас главные лица в русской литературе?

Игорь Золотусский: В последние годы я мало читал современных авторов. В основном я был занят всё той же классикой.

Несколько лет подряд на канале «Культура» мы снимали фильмы. Вот мои герои: Гоголь, Карамзин, Бунин, Тютчев, Лермонтов, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Некрасов.

И плюс ещё писатели XX века: Фёдор Абрамов, Виктор Астафьев, Василь Быков, Константин Симонов, Владимир Набоков, Солженицын.

Но, несмотря на то, что я не очень знаком с современной русской литературой, я надеюсь, что она жива. Поскольку ей досталось мощное, замечательное наследие, о котором я сказал выше.

ИА REGNUM: Каким должен быть писатель, если он хочет быть русским писателем? Каким должен быть русский читатель?

Игорь Золотусский: Что касается вопроса, каким должен быть современный писатель, я хотел бы, чтобы он писал хорошим русским языком и чтобы давал своему читателю хоть какую-то надежду на свет. Вот без чего точно нельзя жить — так это без такой надежды.

В читателе я надеюсь на его чуткость и вдумчивость.