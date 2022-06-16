Тирана, , 22:31 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 464 человек выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 49 пациентов. Об этом сообщило вечером 16 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания MK-CH1

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 277 026 случаев заражения коронавирусом, 273 056 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся семь пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 473 активных случая заражения, в том числе 366 — в Тиране.

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