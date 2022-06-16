Москва, 16 июня, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Высказывания литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса свидетельствуют о горькой констатации и даже об истерике. Об этом 15 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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«Заявление литовского министра — это горькое признание правды. Отчасти — даже истерика, что Запад не помог Украине в «должной мере», и не «покарал» Россию так, как хотелось бы литовцам», — заявил эксперт.

Вся политика Литвы и особенно семейства Ландсбергисов подчинена одной цели — напакостить России, считает Трухачёв.

«Вряд ли эти слова как-то скажутся на рейтингах литовских политиков или отношении к ним на Западе. Так что говорить он может свободно», — заключил политолог.

Напомним, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что успехи российской армии вызывают у него разочарование.